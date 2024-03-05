منها تقديم دعم إضافي.. السعودية تبحث خيارات إنقاذ أونروا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية أنها تبحث جميع الخيارات التي تساهم في إنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الانهيار، ومنها تقديم دعم إضافي لها.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سفير السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل خلال جلسة للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بشأن مناقشة وضع وكالة (أونروا)، عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية، فجر الثلاثاء.وقال إن بلاده "ستواصل دعم وكالة (أونروا)، وأنها تبذل كل الجهود وتنظر في جميع الخيارات التي تساهم في إنقاذ الوكالة من الانهيار، ومنها تقديم دعم إضافي سيتم الإعلان عنه في حينه".وشدد على رفض بلاده التام "للمساس بدور (أونروا) والتفويض الممنوح لها، ولوسائل الابتزاز والضغوطات التي تتعرض لها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).وقال إن المملكة "تحذر من محاولات تصفية (أونروا)، وانعكاساتها السلبية على أمن المنطقة"، داعيا "جميع الدول الأعضاء بشكل عاجل إلى تقديم مساهماتها وتوفير الموارد المالية لاستمرار عمل (أونروا)".