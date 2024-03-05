الرئيس عباس يلتقي أردوغان في أنقرة

من المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.





رام الله - دنيا الوطنوكان الرئيس عباس، وصل أمس الإثنين، إلى الجمهورية التركية، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتأتي الزيارة في إطار المشاورات السياسية، التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية، على ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنصّل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقات والأسس التي أقيمت عليها عملية التسوية السياسية.وأشاد مصطفى بالعلاقات الفلسطينية التركية، التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في المجالات كافة، مشيرا إلى أن تعزيزها وتطويرها سيكون على أجندة الرئيس عباس خلال لقائه نظيره التركي وكبار المسؤولين الأتراك.ويرافق الرئيس عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.