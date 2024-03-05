عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء، منزلاً لعائلة العمور في الفخاري شرق خانيونس جنوب القطاع.يأتي ذلك في وقت استشهد فيه عدد من المواطنين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة "السدودي" بمخيم النصيرات.وقد وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.وقالت مصادر طبية، إن تسعة شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، 17 منهم استشهدوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيداً و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهموأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيداً و72043 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.