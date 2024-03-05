حماس تعلن بقاء وفدها في القاهرة.. وتضارب الأنباء بشأن مصير المحادثات مع الاحتلال





وكانت وكالة (رويترز) للأنباء ذكرت بأن المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل انتهت دون تحقيق أي تقدم.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، أن وفدها سيبقى في القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار.يأتي ذلك بعدما تضاربت الأنباء بشأن انهيار المحادثات التي بدأت يوم الأحد الماضي، والتي تهدف لإبرام اتفاق هدنة في القطاع، وتبادل للأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية عن مصدر مصري قوله: إنه "لا صحة لعدم الوصول لاتفاق في محادثات هدنة غزة علي الرغم من المصاعب".