بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأردني تنفيذ 8 إنزالات جوية لتقديم مساعدات لقطاع غزة، هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.وحسب ما نقلت قناة (المملكة)، فقد ضمت عمليات الإنزال ثلاث طائرات من نوع "C130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات أميركية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عدداً من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).وتأتي عملية الإنزال ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.وأكّد الجيش الأردني أنه مستمر بإرسال المساعدات عبر جسر جوي، لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.