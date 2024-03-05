عاجل

  • طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً لعائلة العمور في الفخاري شرق خانيونس

  • قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الفخاري شرقي خانيونس وانتشال جثماني شهيدين

شؤون فلسطينية

سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام

سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمصارف، لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام، مع استمرار تعذر صرف الرواتب بانتظام خلال هذه المرحلة.

وأوضحت سلطة النقد، أن هذه التعليمات تغطي الفترة الممتدة من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آب المقبل، وهي تتيح لشرائح واسعة من الموظفين المقترضين الحصول على الدفعات المحولة كاملة، لتسديد التزاماتهم الأخرى، خلال فترة شهر رمضان المبارك، والأعياد.

وتسمح التعليمات بخصم القسط فقط لمن يتلقى دفعات من وزارة المالية بما نسبته 90 % فأعلى من قيمة راتبه، على أن يكون الخصم نسبةً وتناسباً لمن يستلم ما بين 80 %- 90 % من الراتب، وبما لا يزيد عن 50 % من قيمة الدفعة المحولة لهذه الفئة من الموظفين.

 وتنص التعليمات كذلك على تجنب الخصم لمن يتلقى دفعة تقل عن 80 % من الراتب، إلا في حال موافقة الموظف على ذلك، وتطلب من المصارف التواصل مع الموظفين لجدولة قروضهم بما يمكنهم من تخفيض قيمة الأقساط مع استمرار الظروف الاستثنائية الراهنة.

وبموجب التعليمات الجديدة سيتم منح سقف جاري مدين دون فرض فوائد إضافية أو أية عمولات أو رسوم على موظف القطاع العام المقترض الذي لم تنطبق عليه شروط تسديد القسط كاملا، من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، ليُستخدم لتسديد الأقساط المستحقة أو التي ستستحق حتى التاريخ المذكور.

وتطلب التعليمات من المصارف إعلام الموظف بمنحه سقف الجاري مدين، وأتاحت للموظف الاعتراض على قرار منحه سقف الجاري مدين، وألزمت المصرف قبول الاعتراض سواء كان من خلال الإنترنت البنكي أو من مركز خدمات الجمهور أو خلال فروع المصارف، وفي هذه الحالة سيكون بإمكان الموظف جدولة قرضه بما يتناسب مع قدرته على السداد، أو التوقيع على نموذج يفوض المصرف الخصم من الدفعات المحولة من الراتب لسداد قيمة الأقساط المستحقة.

وتعالج تعليمات سلطة النقد مديونيات موظفي القطاع العام الذين حصلوا على قروض في السابق بالاستناد إلى مصدر دخل آخر، وتطلب من المصارف التعامل بإيجابية معهم، من خلال جدولة قروضهم. وتتضمن التعليمات كذلك بنوداً تتعلق بالتمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية لموظفي القطاع العام وفقا لقواعد تتوافق مع الشريعة.

وتنص التعليمات على أن تسديد سقف حساب الجاري مدين يكون بالاتفاق مع الموظف المقترض على آلية محددة، أو التسديد النسبي في حال استلام دفعات تزيد عن 80 % من الراتب أو استلام جزء من المتأخرات.

يشار إلى أن سلطة النقد قررت في وقت سابق تمديد تأجيل تسديد أقساط كافة القروض والتسهيلات في قطاع غزة حتى تاريخ 30/4/2024.

أخبار ذات صلة

حماس تعلن بقاء وفدها في القاهرة.. وتضارب الأنباء بشأن مصير المحادثات مع الاحتلال

حماس تعلن بقاء وفدها في القاهرة.. وتضارب الأنباء بشأن مصير المحادثات مع الاحتلال

بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة

بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة

المالية تعلن آلية وموعد صرف رواتب الموظفين

المالية تعلن آلية وموعد صرف رواتب الموظفين

الصحة: 30631 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الصحة: 30631 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك

المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك

سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام

سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام

(ول ستريت جورنال) تنقل عن مصدر رفيع بحماس موعد اتفاق التهدئة

(ول ستريت جورنال) تنقل عن مصدر رفيع بحماس موعد اتفاق التهدئة

الصحة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة بحق المدنين بغزة

الصحة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة بحق المدنين بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot; تُحذر من مخاطر ما يعد له الاحتلال ضد القدس في رمضان

"الخارجية" تُحذر من مخاطر ما يعد له الاحتلال ضد القدس في رمضان

نتيجة سوء التغذية والجفاف.. وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان

نتيجة سوء التغذية والجفاف.. وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان

الصحة بغزة: 30410 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي

الصحة بغزة: 30410 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي

جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بمعارك في خانيونس

جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بمعارك في خانيونس

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في &quot;مجزرة المساعدات&quot; غرب غزة

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في "مجزرة المساعدات" غرب غزة

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على غزة

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على غزة

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي بغزة &quot;يفوق الكلمات&quot;

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي بغزة "يفوق الكلمات"

وزير الخارجية المصري: نبذل كافة المساعي للتوصل إلى هدنة بغزة قبل رمضان

وزير الخارجية المصري: نبذل كافة المساعي للتوصل إلى هدنة بغزة قبل رمضان

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات &quot;كارثية&quot; للهجوم الإسرائيلي على رفح

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط