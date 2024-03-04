دولي

وزير إسرائيلي: إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدف الحرب بغزة

وزير إسرائيلي: إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدف الحرب بغزة
الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) عن الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن "إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"

وأشار ساعر -الوزير المتشدد لاستمرار الحرب على غزة- إلى أنه كان يتوجب على الجيش دخول مدينة رفح منذ فترة طويلة، موضحًا أن ذلك كان سيسهم في تغيير موازين القوى في الحرب.

وفي وقتٍ سابق كان ساعر قد صرح بوجوب توسيع المعركة في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، إذ اعتبر أن الأمر لن يكون سهلًا في المستقبل.


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