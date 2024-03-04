وزير إسرائيلي: إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدف الحرب بغزة

وأشار ساعر -الوزير المتشدد لاستمرار الحرب على غزة- إلى أنه كان يتوجب على الجيش دخول مدينة رفح منذ فترة طويلة، موضحًا أن ذلك كان سيسهم في تغيير موازين القوى في الحرب.





وفي وقتٍ سابق كان ساعر قد صرح بوجوب توسيع المعركة في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، إذ اعتبر أن الأمر لن يكون سهلًا في المستقبل.









رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (معاريف) عن الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن "إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"