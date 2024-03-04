الصحة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة بحق المدنين بغزة





وذكرت الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت 364 كادراً صحياً و اعتقلت 269 أخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، مشيرةً إلى أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية وأخرج 32 مستشفى و 53 مركزاً صحياً عن الخدمة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 150 على قطاع غزة قد سجلت 30534 شهيد، و71920 إصابة.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيد و 210إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضيةوأكدت الصحة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.