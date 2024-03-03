شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لغزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة الأردن في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الجميع يواجه التحدي الأكبر في المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وتابع: نعمل جميعا من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها.

وأكّد أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا المركزية جميعا ولن نأل جهدا في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان ومن أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم والذي لن يتحق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشار إلى أنه يلزم التأكيد على أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل ليس فقط لوقف العدوان على غزة؛ لكن أيضا لوقف الإجراءات اللاشرعية التي تستمر إسرائيل بالقيام بها في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية على ابواب شهر رمضان المبارك.

وتابع الصفدي: "أتطلع للعمل معكم جميعا ليس فقط على تطوير علاقاتنا الثنائية لكن أيضا من أجل إنهاء هذا العدوان و وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن تنعم منطقتنا بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمرا وما دام هذا الصراع مفتوحا".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لغزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لغزة

&quot;الخارجية&quot; تُحذر من مخاطر ما يعد له الاحتلال ضد القدس في رمضان

"الخارجية" تُحذر من مخاطر ما يعد له الاحتلال ضد القدس في رمضان

نتيجة سوء التغذية والجفاف.. وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان

نتيجة سوء التغذية والجفاف.. وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان

ثمانية شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات وسط القطاع

ثمانية شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات وسط القطاع

حماس: مصرون على أن تبدأ المفاوضات من نقطة وقف إطلاق النار وإدخال الإغاثة والإعمار

حماس: مصرون على أن تبدأ المفاوضات من نقطة وقف إطلاق النار وإدخال الإغاثة والإعمار

الصحة بغزة: 30410 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي

الصحة بغزة: 30410 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي

جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بمعارك في خانيونس

جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بمعارك في خانيونس

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في &quot;مجزرة المساعدات&quot; غرب غزة

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في "مجزرة المساعدات" غرب غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بايدن: واشنطن ستنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات غذائية إلى قطاع غزة

بايدن: واشنطن ستنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات غذائية إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

الأمم المتحدة: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

قيادي بحماس: لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات غطاءً لاستمرار العدو بجرائمه بحقّ شعبنا

قيادي بحماس: لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات غطاءً لاستمرار العدو بجرائمه بحقّ شعبنا

القدس: الاحتلال يستولي على 2640 دونما من أراضي أبو ديس والعيزرية

القدس: الاحتلال يستولي على 2640 دونما من أراضي أبو ديس والعيزرية

أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة

أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة

وسائل إعلام عربية: واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى رئيساً للوزراء

وسائل إعلام عربية: واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى رئيساً للوزراء

دول عربية تُعلن استمرار تنفيذ عمليات إنزال جوية لمساعدات شمال القطاع

دول عربية تُعلن استمرار تنفيذ عمليات إنزال جوية لمساعدات شمال القطاع

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على مجزرة دوار النابلسي

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على مجزرة دوار النابلسي

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات &quot;كارثية&quot; للهجوم الإسرائيلي على رفح

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط