نتيجة سوء التغذية والجفاف.. وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، بوفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان خلال الأيام الماضية، نتيجة سوء التغذية والجفاف.وأعرب المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح صحفي، عن خشيته على حياة ستة أطفال "يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، حذرت من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.ووصفت الأنباء الواردة من غزة بمقتل أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف حتى الآن، بأنها "مروعة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأضافت: "يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال (...) كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة فيما يتعلق بتوفير التغذية والماء والرعاية الصحية والحماية من الرصاص والقنابل".ومضت تقول إن هذا الأمر "يتطلب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".