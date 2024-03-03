ثمانية شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات وسط القطاع





بدوره قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب اليوم مجزرة جديدة ليقول للعالم إنه لا يأبه بالتحذيرات، مشيرة إلى أن مجزرة اليوم تأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع.





وندد بالمجزرة الجديدة ونحمل واشنطن التي تدعم الاحتلال المسؤولية.



رام الله - دنيا الوطناستشهد ثمانية مواطنين، فيما أصيب عدد آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات تابعة لجمعية تكوين الكويتية في دير البلح وسط القطاع.ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإن قصف الاحتلال شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع المواطنين أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.وأضافت بأن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة.