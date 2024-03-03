شؤون فلسطينية

حماس: مصرون على أن تبدأ المفاوضات من نقطة وقف إطلاق النار وإدخال الإغاثة والإعمار

حماس: مصرون على أن تبدأ المفاوضات من نقطة وقف إطلاق النار وإدخال الإغاثة والإعمار
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، الأنباء التي تحدثت عن أن الحركة ستُقدم اليوم ردها الرسمي على مقترح باريس.

وأضاف في تصريحات لقناة (العربي) أن حركته تصر على أن تبدأ المفاوضات من نقطة وقف إطلاق النار وإدخال الإغاثة والشروع في الإعمار في قطاع غزة، وقبل ذلك لن تكون هناك مفاوضات.

وكانت اسرائيل قد أكدت أمس أنه بدون تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء لا يمكن التقدم.

ووصل وفد عن حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، لمواصلة مفاوضات صفقة التبادل، فيما يمكث في العاصمة المصرية أيضاً الوسطاء الأمريكيون والقطريون.

وحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن إسرائيل قررت مقاطعة الاتصالات ما لم تتلق من الحركة قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء، بينما تقول حماس إن ذلك لن يتحقق دون ثمن إسرائيلي.

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