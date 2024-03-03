جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بمعارك في خانيونس

وبحسب الجيش، قتل الجنود الثلاثة إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خانيونس، والقتلى هم "الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، جميعهم مقاتلين في الكتيبة 450".



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خانيونس، "حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجير عبوات ناسفة أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 14 آخرين حالة خمسة منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض".



من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "قائد الفرقة 98 في الجيش العميد دان غولدفوس، كان قد وصل أمس إلى مكان الحادث للتحقيق فيه وفي مختلف جوانب الحادث"، وبحسب التحقيقات الأولية "حددت القوة المقاتلة المقاتلين في المنطقة، ومن المحتمل أن يكون المقاتلين الذين وضعوا العبوات، وقمنا بتوجيه طائرة مقاتلة لمهاجمتهم".

