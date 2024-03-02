الصحة العالمية: الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي بغزة "يفوق الكلمات"



وتابع: "يتلقى أكثر من 240 مريضًا الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين. والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء".



وأردف: "مستوى الدمار المحيط بالمستشفى يفوق الكلمات"، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق النار بغزة".





رام الله - دنيا الوطنقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "يفوق الكلمات".وأشار في منشور عبر منصة (إكس)، السبت، إلى أن "منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر".وأضاف غيبريسوس أنهم "قدموا العلاج لـ50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا".