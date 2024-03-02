بايدن: واشنطن ستنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات غذائية إلى قطاع غزة

وفي تصريحات صحفية بالبيت الأبيض لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أكد بايدن أنه "علينا القيام بالمزيد، والولايات المتحدة ستقوم بالمزيد".



وتابع: "خلال الأيام المقبلة سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو"، مشيراً إلى أن واشنطن ستنظر "في إمكان إنشاء ممر بحري" لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع.



وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "ستصّر" على ضرورة سماح تل أبيب بدخول كميات إضافية من المساعدات إلى القطاع الذي يواجه ظروفا إنسانية كارثية بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة خمسة أشهر.



وأوضح "لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد عن الكمية الكافية. حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك".



وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من "مجزرة المساعدات" في شارع النابلسي غرب مدينة غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات، ما أدى لاستشهاد أكثر من 115 مواطناً، وإصابة المئات، ولاقت المجزرة تنديداً وغضباً عربيا ودولياً واسعاً.



وحول ذلك قال بايدن إن هولاء "قتلوا لأن سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة "عالقون في حرب رهيبة، غير قادرين على إطعام عائلاتهم، ورأيتم ماذا جرى عندما حاولوا الحصول على مساعدات".



وأعرب بايدن عن أمله في الحصول "قريباً" على أنباء بشأن المباحثات الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية لستة أسابيع تتيح الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين وإدخال مساعدات إلى القطاع.



ومن جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إنه "سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري إنساني أمام كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وأضاف "الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتنسيق مع شركائنا خاصة الأردن خلال أيام، وسنستمر في حث إسرائيل على تسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى غزة وفتح المزيد من الطرق".



وتابع كيربي أنه "سيكون هناك أكثر من عملية إنزال جوي أميركية للمساعدات إلى غزة، وإنزال المساعدات جوا ليس بديلا عن إيصالها عن طريق البر".



وأوضح "طلبنا من الإسرائيليين التحقيق في حادث الخميس ونريد أن نحصل منهم على إجابات في أقرب وقت ممكن. المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية وندرك أن الوضع هناك خطير".



