الأمم المتحدة: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "الحياة في قطاع غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب".يأتي تصريح غريفيث، تعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، فجر اليوم الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 112 مواطناً، وإصابة المئات غالبيتهم جراحهم خطرة.وأضاف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة اليوم".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم 146، حيث ارتكب الاحتلال آلاف المجازر بحق المواطنين الآمنين في القطاع، ما خلّف أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف مصاب، ودمار هائل في المنازل والمباني والبنى التحتية، وانتشار الأوبئة والأمراض بين النازحين في مختلف مناطق القطاع، والمجاعة التي تضرب مدينة غزة وشمال القطاع.