أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة

قالت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الخميس، إنها تشعر بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أشخاص في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.





يأتي ذلك بعد استشهد 70 فلسطينياً، وإصابة المئات، صباح الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

واستهدفت دبابات الاحتلال، طوابير المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات، غرب المدينة، نتيجة للحصار والتجويع المستمر لسكان المدينة منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.





وأضافت في بيان لها، بأن "تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية"، مشيرة إلى "خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة"





بدوره، حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، من أن خروج مستشفيات أخرى عن الخدمة في غزة، يزيد الضغط على المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع.





كما حذر في تصريح لقناة (سكاي نيوز)، من أن نحو 90% من الأطفال في غزة، باتوا مصابين بأمراض.

رام الله - دنيا الوطن