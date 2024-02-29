وسائل إعلام عربية: واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى رئيساً للوزراء

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن الرئيس محمود عباس يتمسك بترشيح رئيس صندوق الاستثمار، محمد مصطفى لرئاسة الحكومة المقبلة، في ظل معارضة أميركية إقليمية.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله، إن "واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة".



وأضاف بأن أطرافا عربية تضع ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية، موضحاً بأن "الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية".



يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً الإثنين الماضي، بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



رام الله - دنيا الوطن