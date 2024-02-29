دول عربية تُعلن استمرار تنفيذ عمليات إنزال جوية لمساعدات شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، إن مصر والإمارات تواصلان الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.في السياق، نفذ الأردن ظهر اليوم الخميس، إنزالا إغاثيا على مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وتأتي هذه الإنزالات حسب القناة، في إطار الدعم الدولي لدور الأردن المتواصل في توحيد الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة سواءً أكانت جواً أم براً، والتي تتطلب فتحاً للمعابر والمنافذ البرية لتكثيف عمليات إدخال المساعدات بشكل كاف ودائم.وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيانات سابقة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.