الصحة بغزة: أكثر من 30 ألف شهيد منذ بدء العدوان على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى أكثر من 30 ألف شهيد، بالإضافة إلى 70,457 مصاباً.يأتي ذلك بعد استشهاد 70 فلسطينياً، وإصابة المئات، صباح الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.واستهدفت دبابات الاحتلال، طوابير المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات، غرب المدينة، نتيجة للحصار والتجويع المستمر لسكان المدينة منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.وأكدت "الصحة" بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيداً و132 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".