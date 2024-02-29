شؤون فلسطينية

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في "مجزرة طوابير المساعدات" غرب غزة

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في "مجزرة طوابير المساعدات" غرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 70 فلسطينياً، وأصيب المئات، صباح الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

واستهدفت دبابات الاحتلال، طوابير المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات، غرب المدينة، نتيجة للحصار والتجويع المستمر لسكان المدينة منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.




من جانبه، حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال والمنظمات الدولية مسؤلية قتل المدنين في ظل تجويعهم على يد الاحتلال.

وقال، في تصريح صحفي: "ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة قتل خلالها صباح اليوم أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700,000 إنسان يستمر لـ 146 يوماً وبعد حصارٍ وإطباقٍ من جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف: "كان لدى الاحتلال النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة، كما أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد".

وحمل "الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" وكذلك المنظمات الدولية التي تنصلت من مسؤولياتها؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع التي نفذها وينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حتى الآن".

وناشد "كل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن "قوات "الجيش الإسرائيلي" استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، وقتلت العشرات وجرحت 300 آخرين، بعدما استهدفتهم بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر".

وتابع، في بيان صحفي: إن فريق المرصد الميداني "وثق اقتراف الجيش "الإسرائيلي" مجزرة دامية عندما أطلقت الدبابات الإسرائيلية في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الخميس 29 فبراير، القذائف والنار بشكل مباشر تجاه آلاف المدنيين الجياع الذين انتظروا منذ ساعات وصول شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي غزة".

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