شؤون فلسطينية

هنية يوجه رسالة لأميركا وإسرائيل "ما عجزتا عن فرضه بالميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة"

هنية يوجه رسالة لأميركا وإسرائيل "ما عجزتا عن فرضه بالميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة"
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية جميع الأطراف للمبادرة "بكسر مؤامرة التجويع في غزة"، مشدداً على واجب الأمتين العربية والإسلامية بالمبادرة لكسر تجويع أهالي شمال قطاع غزة.

وأضاف هنية "لا يجوز أن تتفرج على أهل غزة أمتهم والجوع يطحنهم ويأخذ منهم فلذات أكبادهم"، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع، وفق (الجزيرة نت).

وأكد هنية أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع ما شهدته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة، وأن جيشه "يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها"، لكنه عجز على مدى شهور أمام رجال المقاومة الفلسطينية في الميدان بغزة، ولم ينجح إلا بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي السياق نفسه، حذّر هنية إسرائيل من القيام بعملية عسكرية برية في رفح، متوعدا إياها بأن المقاومة الفلسطينية في الميدان ستتصدى لها، ودعا العالم ،خصوصا الدول العربية، إلى التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح.

كما حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من أن "ما عجزتا عن فرضه في الميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة"، وقال إن المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات ومتمسكة بثوابت شعبها وأمتها، وأن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وفي موضوع المسجد الأقصى، وجه هنية نداء إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل أن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان، مؤكدا "أن الأقصى سيبقى عنوان المواجهة، وشعبنا سيدافع عن مساجده وكنائسه ومقدساته بكل أشكال المقاومة".

وقال إن عملية طوفان الأقصى كانت للقدس وللأقصى، و"إن المقاومة دخلت طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أن الاحتلال يتوهم أنه يفرغ معركة طوفان الأقصى من معناها بمزيد من التغول على المسجد الأقصى، حيث حاصره وأطلق يد متطرفيه لأداء الطقوس التلمودية، وأطلق جنوده ليستعرضوا حربهم الدينية برفع رايات الهيكل المزعوم على دباباتهم.

وقال "إن المحتل يؤسس من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها"، وأكد في السياق ذاته أن الحد الأدنى الذي يرتضيه الفلسطينيون في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي.

أخبار ذات صلة

هنية يوجه رسالة لأميركا وإسرائيل &quot;ما عجزتا عن فرضه بالميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة&quot;

هنية يوجه رسالة لأميركا وإسرائيل "ما عجزتا عن فرضه بالميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة"

الصحة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة..ووفاة رضيعين نتيجة الجوع

الصحة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة..ووفاة رضيعين نتيجة الجوع

بلدية غزة: مدينة غزة تعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة

بلدية غزة: مدينة غزة تعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة

تقارير:سيتم إنزال مساعدات لغزة بمشاركة ثلاث طائرات أردنية وطائرة لكل من الإمارات ومصر وقطر

تقارير:سيتم إنزال مساعدات لغزة بمشاركة ثلاث طائرات أردنية وطائرة لكل من الإمارات ومصر وقطر

قيادي بحماس يعلق على تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

قيادي بحماس يعلق على تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

بقيمة 32 مليون دولار.. اليابان تقدم مساعدات طارئة استجابة لتدهور الوضع الإنساني بالقطاع

بقيمة 32 مليون دولار.. اليابان تقدم مساعدات طارئة استجابة لتدهور الوضع الإنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

التعليم: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع

التعليم: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الصحة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة..ووفاة رضيعين نتيجة الجوع

الصحة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة..ووفاة رضيعين نتيجة الجوع

أونروا: انخفض دخول المساعدات إلى النصف خلال شهر فبراير

أونروا: انخفض دخول المساعدات إلى النصف خلال شهر فبراير

غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات

غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات

الاحتلال يعلن أنه شنّ غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله)

الاحتلال يعلن أنه شنّ غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله)

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً

نتنياهو: بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا بالقطاع في غضون أسابيع قليلة

نتنياهو: بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا بالقطاع في غضون أسابيع قليلة

الرئاسة: خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لاحتلال القطاع وتهجير شعبنا

الرئاسة: خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لاحتلال القطاع وتهجير شعبنا

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات &quot;كارثية&quot; للهجوم الإسرائيلي على رفح

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط