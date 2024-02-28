الصحة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر بقطاع غزة..ووفاة رضيعين نتيجة الجوع

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.





وأعلنت الصحة في وقت سابق عن وفاة اثنين من الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.



وحذرت الصحة من أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد آلاف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة؛ داعيةً المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء أن حصيلة الشهداء قدر ارتفعت إلى 29954 شهيد و 70325 إصابة منذ 7تشرين الثاني/ أكتوبر.وذكرت الصحة في بيانها لليوم 145 من الحرب على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيداً و 110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.