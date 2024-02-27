قيادي بحماس يعلق على تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

وكان بايدن، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بما وصفها "أنشطة عسكرية" في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال أمام التوصل إلى صفقة تبادل.





وأضاف في تصريحات لشبكة (إن بي سي) الأمريكية، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس أثناء إطلاق سراح المخطوفين.





وأعرب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الإثنين المقبل الرابع من شهر آذار/ مارس المقبل.





وحذر من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم، لافتاً إلى أنها التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب قطاع غزة قبل تكثيف عمليتها البرية هناك.



