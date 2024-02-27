شؤون فلسطينية

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة، مشيراً إلى أن "الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه".

وأضاف في مؤتمر صحفي: أننا "متفائلون في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصاً يمكن الإعلان عنه".

وأشار إلى أن "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال الأنصاري إنه "من المؤلم أن يكون الجانب الإنساني جزءاً من المفاوضات، ونسعى إلى تذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية، عن أمله بأن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

أخبار ذات صلة

تقارير:سيتم إنزال مساعدات لغزة بمشاركة ثلاث طائرات أردنية وطائرة لكل من الإمارات ومصر وقطر

تقارير:سيتم إنزال مساعدات لغزة بمشاركة ثلاث طائرات أردنية وطائرة لكل من الإمارات ومصر وقطر

قيادي بحماس يعلق على تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

قيادي بحماس يعلق على تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

بقيمة 32 مليون دولار.. اليابان تقدم مساعدات طارئة استجابة لتدهور الوضع الإنساني بالقطاع

بقيمة 32 مليون دولار.. اليابان تقدم مساعدات طارئة استجابة لتدهور الوضع الإنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

التعليم: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع

التعليم: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع

طالع: تفاصيل مسودة اتفاق باريس بين إسرائيل وحماس

طالع: تفاصيل مسودة اتفاق باريس بين إسرائيل وحماس

بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام بـ &quot;أنشطة عسكرية&quot; في قطاع غزة خلال رمضان

بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام بـ "أنشطة عسكرية" في قطاع غزة خلال رمضان

موقع أميركي: حماس تشعر بخيبة أمل.. ومسؤول إسرائيلي: لا مجال لكثير من التفاؤل

موقع أميركي: حماس تشعر بخيبة أمل.. ومسؤول إسرائيلي: لا مجال لكثير من التفاؤل

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

أونروا: انخفض دخول المساعدات إلى النصف خلال شهر فبراير

أونروا: انخفض دخول المساعدات إلى النصف خلال شهر فبراير

غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات

غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات

الاحتلال يعلن أنه شنّ غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله)

الاحتلال يعلن أنه شنّ غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله)

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً

نتنياهو: بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا بالقطاع في غضون أسابيع قليلة

نتنياهو: بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا بالقطاع في غضون أسابيع قليلة

الرئاسة: خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لاحتلال القطاع وتهجير شعبنا

الرئاسة: خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لاحتلال القطاع وتهجير شعبنا

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان

اشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس.. والمرحلة القادمة تحتاج لترتيبات جديدة

اشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس.. والمرحلة القادمة تحتاج لترتيبات جديدة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات &quot;كارثية&quot; للهجوم الإسرائيلي على رفح

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط