الخارجية القطرية: هناك العديد من التطورات بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة، مشيراً إلى أن "الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه".وأضاف في مؤتمر صحفي: أننا "متفائلون في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصاً يمكن الإعلان عنه".وأشار إلى أن "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وقال الأنصاري إنه "من المؤلم أن يكون الجانب الإنساني جزءاً من المفاوضات، ونسعى إلى تذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق".وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية، عن أمله بأن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.