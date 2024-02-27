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شؤون فلسطينية

طالع: تفاصيل مسودة اتفاق باريس بين إسرائيل وحماس

طالع: تفاصيل مسودة اتفاق باريس بين إسرائيل وحماس
مخيمات فلسطينية بجانب الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تسمها قولها، إن حركة حماس تسلمت مسودة اتفاق باريس لوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 40 يوماً.

ويتضمن اتفاق باريس عودة تدريجية للنازحين إلى شمالي قطاع غزة باستثناء الرجال في سن ما وصفها "الخدمة العسكرية".

كما ينص اتفاق باريس على الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، وعلى الإفراج عن النساء والأطفال دون سن 19 عاما والمسنين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

كما يتيح اتفاق باريس إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة، وفق ما نقل (التلفزيون العربي).

وكان موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الثلاثاء، قال إن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس يشعرون بخيبة أمل من الإطار المحدث لصفقة الرهائن.

وأضاف بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل تأكيد كبار مسؤولي حماس أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

كما نقل الموقع عن عن مسؤول إسرائيلي قوله: إنه لا مجال لكثير من التفاؤل والتقدم الذي حققناه مع الوسطاء لم يسد الفجوات مع حماس.

وتابع المسؤول: "من الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بما وصفها "أنشطة عسكرية" في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال أمام التوصل إلى صفقة تبادل.

وأضاف في تصريحات لشبكة (إن بي سي) الأمريكية، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس أثناء إطلاق سراح المخطوفين.

وأعرب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الإثنين المقبل الرابع من شهر آذار/ مارس المقبل. 

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