موقع أميركي: حماس تشعر بخيبة أمل.. ومسؤول إسرائيلي: لا مجال لكثير من التفاؤل





وأضاف بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل تأكيد كبار مسؤولي حماس أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).





كما نقل الموقع عن عن مسؤول إسرائيلي قوله: إنه لا مجال لكثير من التفاؤل والتقدم الذي حققناه مع الوسطاء لم يسد الفجوات مع حماس.





وتابع المسؤول: "من الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان".

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس يشعرون بخيبة أمل من الإطار المحدث لصفقة الرهائن.