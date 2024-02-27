موقع أميركي: حماس تشعر بخيبة أمل.. ومسؤول إسرائيلي: لا مجال لكثير من التفاؤل
قال موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس يشعرون بخيبة أمل من الإطار المحدث لصفقة الرهائن.
وأضاف بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل تأكيد كبار مسؤولي حماس أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
كما نقل الموقع عن عن مسؤول إسرائيلي قوله: إنه لا مجال لكثير من التفاؤل والتقدم الذي حققناه مع الوسطاء لم يسد الفجوات مع حماس.
وتابع المسؤول: "من الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان".
التعليقات