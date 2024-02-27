الرئيس عباس يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً بقبول استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، اشتية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث قدم استقالة الحكومة.وكان اشتية قال أمس الاثنين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، الثلاثاء الماضي الـ 20 شباط/فبراير الجاري، واليوم تقدم بها خطياً.وأوضح في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".