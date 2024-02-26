أونروا: انخفض دخول المساعدات إلى النصف خلال شهر فبراير

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن شهر شباط/ فبراير قد شهد دخول قليل جدا من المساعدات، حيث دخل ما يقرب من 98 شاحنة يومياً في المتوسط.





وبحسب بيان (أونروا) فإن عدد الشاحنات التي تدخل لغزة تمثل انخفاضاً بنسبة 50% في الإمدادات التي دخلت خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024.







وأضافت (أونروا) أنه لا يزال عدد الشاحنات التي تدخل غزة أقل بكثير من الهدف المحدد وهو 500 شاحنة في اليوم، نتيجة صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح بسبب القيود الأمنية والإغلاق المؤقت في كلا المعبرين.







وقالت"اضطررنا في بعض الأحيان إلى التوقف مؤقتا عن تفريغ الإمدادات بسبب المخاوف الأمنية، وقد تأثر أمن إدارة المعبر بشدة بسبب مقتل العديد من رجال الشرطة الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية بالقرب من المعابر مؤخراً".