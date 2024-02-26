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وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح

وزير الخارجية السعودي يحذر من تبعات "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح
وزير الخارجية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان، إن "سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، كما حذَّر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح".

وأكد بن فرحان في كلمة له بالدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه، رافضاً في الوقت ذاته ازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب في غزة وفق (الشرق الأوسط).

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته.

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