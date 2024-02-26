غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المساعدات الإنسانية التي تذهب لغزة، لا تزال "غير كافية على الإطلاق".وحذر المسؤول الأممي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من أنّ هجوماً إسرائيلياً على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات.وقال غوتيريش: إنّ هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وتابع: أن المقاتلين في أماكن مثل الكونغو وغزة وميانمار وأوكرانيا والسودان "يغضون الطرف" عن القانون الدولي، موجها نداء من أجل مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والسلام حول العالم.ودافع غوتيريش عن (أونروا)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها "العمود الفقري" لجهود الإغاثة في غزة في الوقت الذي دعت فيه السلطات الإسرائيلية إلى تفكيكها.