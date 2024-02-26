الاحتلال يعلن أنه شنّ غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله)





وفي وقت سابق قال (حزب الله) أنه أطلق صاروخاً "أرض جو" صوب المسيرة فأسقطها.



وجاء أنه تم تفعيل منظومة "مقلاع داود" المضادة للصواريخ من منطقة المروج الشمالية في محيط كفار تافور لاعتراض صاروخ (حزب الله)، وسمع نتيجة لذلك دوي صفارات الإنذار في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، أنه شنّ غارات في عمق لبنان، استهدفت أهدافًا لـ (حزب الله).من جهتها، قالت قناة (الجزيرة)، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بوداي في منطقة بعلبك شرقي لبنان، أسفرت عن وقوع إصابات.وكان جيش الاحتلال أعلن سقوط مسيرة تابعة لسلاح الجو من جراء صاروخ أطلقه (حزب الله)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).