صحيفة إسرائيلية تكشف سبب منع سكان شمال غزة النازحين العودة إلى منازلهم





وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل مواصلة سيطرة جيشها على ما تصفه بـ"ممر نيتساريم"، بين الأحياء الجنوبية لمدينة غزة ووادي غزة، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستستخدم هذه السيطرة "كورقة مساومة هامة لعملية إنهاء القتال ضد حماس وتسليم السيطرة عليه إلى جهات حكم محلي لا تكون حماس جزءا منهم، كشرط للانسحاب من الممر وإعادة مليون غزيّ إلى ديارهم في شمال القطاع".



وأضافت أنه بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، لا يزال ينشط في شمال القطاع 30 – 40% من مقاتلي حماس المحليين، بعد أن عمل الجيش الإسرائيلي فيها بقوة شديدة في بداية المناورة البرية.





وفي هذه الأثناء، ووفق الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يسعى إلى دفع السكان المدنيين المتبقين في هذه المنطقة إلى النزوح عنها جنوباً.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن إسرائيل تخطط لمنع عودة النازحين في جنوب قطاع غزة إلى بيوتهم في شمال القطاع، في الأشهر المقبلة.