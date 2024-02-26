دولي

إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير

إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن الحكومة الأمريكية تدرس جولة اضافية من العقوبات على مستوطنين، وذلك بعد العقوبات التي فرضت هذا الشهر على أربعة مستوطنين.

وذكرت بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أو عناصر مختلفة من حزبه "عوتسما يهوديت". 

وتردد أن ذلك تم في إطار رغبة الأمريكيين "تصعيد نبرة" رسالتهم إلى إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ولم يتضح بعد من سيتم إدراجه في القائمة ومتى سيتم نشرها، لكن الفكرة الأمريكية تتمثل في جعل الرسالة لإسرائيلي أكثر حدة بعد فرض العقوبات على القائمة الأولية للمستوطنين الأربعة بسبب اعتداءاتهم على فلسطينيين.

وكانت الجولة الأولى من العقوبات فرضت على أربعة إسرائيليين تورطوا في أعمال ضد فلسطينيين وأنصار حركة "السلام الآن"، شملت إضرام النار في ممتلكات فلسطينية أدت إلى مقتل فلسطيني، وتهديدات عنيفة للسكان البدو الفلسطينيين بمغادرة منازلهم، وشن هجمات عنيفة على المزارعين الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدا للاستقرار ويعرقل ارساء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. 

وأشار المسؤول إلى أن بايدن أثار هذه القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، وتم تسليم الإعلان الأمريكي حول العقوبات في الأيام الأخيرة إلى المسؤولين الإسرائيليين في واشنطن وإسرائيل.

أخبار ذات صلة

إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير

إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير

مركز الفلك الدولي يُصدر بياناً فلكياً حول موعد بدء شهر رمضان

مركز الفلك الدولي يُصدر بياناً فلكياً حول موعد بدء شهر رمضان

غانتس وآيزنكوت يهددان نتنياهو بحل حكومة الحرب

غانتس وآيزنكوت يهددان نتنياهو بحل حكومة الحرب

بايدن: السلوك العسكري الإسرائيلي في القطاع مفرط والسكان يموتون جوعاً

بايدن: السلوك العسكري الإسرائيلي في القطاع مفرط والسكان يموتون جوعاً

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: مقتل جنديين من لواء جفعاتي في مواجهات جنوب القطاع

جيش الاحتلال: مقتل جنديين من لواء جفعاتي في مواجهات جنوب القطاع

رئيس الوزراء الأردني: لا يوجد أي جسر بري نحو إسرائيل

رئيس الوزراء الأردني: لا يوجد أي جسر بري نحو إسرائيل

جوزيف بوريل: نحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة

جوزيف بوريل: نحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر بخانيونس

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر بخانيونس

نتنياهو: المزيج بين الضغط العسكري وإجراء مفاوضات حازمة سيؤدي لتحقيق جميع أهداف الحرب

نتنياهو: المزيج بين الضغط العسكري وإجراء مفاوضات حازمة سيؤدي لتحقيق جميع أهداف الحرب

الصحة العالمية: &quot;دمار غير مسبوق&quot; في القطاع يحتاج إصلاحه عقوداً من الزمن

الصحة العالمية: "دمار غير مسبوق" في القطاع يحتاج إصلاحه عقوداً من الزمن

الصحة بغزة: 29692 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي

الصحة بغزة: 29692 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي

مصدر لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية مستقلة

مصدر لـ "دنيا الوطن": الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية مستقلة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق