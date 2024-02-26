الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيداً و164 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهموأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيداً و70043 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.