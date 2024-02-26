دولي

مركز الفلك الدولي يُصدر بياناً فلكياً حول موعد بدء شهر رمضان

مركز الفلك الدولي يُصدر بياناً فلكياً حول موعد بدء شهر رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الفلك الدولي اليوم الاثنين، بياناً فلكياً بشأن موعد بدء شهر رمضان المبارك للعام 2024.

وقال المركز في بيانه عبر حسابه على منصة (إكس): بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 شباط/فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 آذار/مارس.

وأضاف أن الاقتران المركزي سيحدث في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناءً على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 آذار/مارس. 

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 آذار/مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية. 

وبناءً على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس.

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