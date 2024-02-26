نتنياهو: بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا بالقطاع في غضون أسابيع قليلة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لا يعلم "إن كنا سنتوصل لاتفاق بشأن الرهائن".
وأضاف في تصريحات له، بأنه "إذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك اتفاق"، وفق زعمه.
وحسب ما نقلته قناة (الجزيرة)، فإن نتنياهو قال: "بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة ولا يمكننا ترك آخر معاقل حماس، بدون التعامل معها"، وفق تعبيره.
وتابع: "إذا توصلنا لاتفاق بشأن الرهائن فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم نصل لاتفاق فسنتحرك في رفح".
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