شؤون فلسطينية

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان

مكتب نتنياهو: الجيش عرض خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان
نزوح فلسطينيين في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش قدم باجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة.

ووفق مكتب نتنياهو، فإن الجيش عرض على مجلس الحرب خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان، ولاستمرار العمليات العسكرية، حسب ما نقلت قناة (الجزيرة).

وفي أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية، قال الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، إن  الخطة التي أعلنها مكتب نتنياهو  لإجلاء المدنيين كما أسماها، "مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع".

وأضاف أبو ردينة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم أسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كافة المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان وللجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

وتابع أبو ردينة، على الإدارة الأميركية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي وتحمل مسؤوليتها بإلزام دولة الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأميركي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا.

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