جوزيف بوريل: نحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الأحد، إن "إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم حماس ونحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة".واعتبر بوريل في مقابلة مع صحيفة (إل باييس)، الإسبانية، أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة "غير مقبولة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأضاف: "ليس سرا أن الإسرائيليين مولوا حماس ولعبوا دورا في تقسيم الفلسطينيين"، مؤكدا: "استخدام القوة كان غير متناسب".