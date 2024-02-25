جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر بخانيونس

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، قال أول أمس الجمعة، إنه تم الإفراج عن كوادر طبية تم اعتقالها وهم على رأس عملهم في مجمع ناصر الطبي، عرف منهم الصيدلي محمد بركة ابو معنية، الحكيم نزيه أبو خاط، الحكيم حازم أبو عمر.



