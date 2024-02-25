جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر بخانيونس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء ما وصفها "العملية الخاصة" التي جرت في مستشفى ناصر في خانيونس.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، قال أول أمس الجمعة، إنه تم الإفراج عن كوادر طبية تم اعتقالها وهم على رأس عملهم في مجمع ناصر الطبي، عرف منهم الصيدلي محمد بركة ابو معنية، الحكيم نزيه أبو خاط، الحكيم حازم أبو عمر.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "لا زال هناك عشرات الكوادر الطبية من مجمع ناصر الطبي رهن الاعتقال".
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