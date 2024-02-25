مصدر لـ "دنيا الوطن": الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية مستقلة





ورجحت مصادر للقناة ذاتها "تكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة"، مضيفة بأن هناك مؤشرات من حركة حماس على أنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.



كما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.





وكانت قناة (سكاي نيوز) نقلت عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن هويته ترجيحه، بأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من "التكنوقراط"، سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.