مصدر لـ "دنيا الوطن": الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية مستقلة
أكد مصدر مطلع لـ "دنيا الوطن" اليوم الأحد، بأن الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية مستقلة، و"لكن بخصوص التوقيت لا يمكن تأكيد ذلك".
وأضاف بأنه "من المستبعد الآن تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، ونريد التعامل مع أولوية وقف العدوان وإعادة البناء وهذا يتطلب حكومة غير ذات لون أو ميل حزبي ولكن حكومة تنطلق من برنامج منظمة التحرير الوحيد المتقبل عالمياً من قبل الدول التي نعول عليها في إعادة الإعمار".
وكانت قناة (سكاي نيوز) نقلت عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن هويته ترجيحه، بأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من "التكنوقراط"، سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ورجحت مصادر للقناة ذاتها "تكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة"، مضيفة بأن هناك مؤشرات من حركة حماس على أنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.
كما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
كما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
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