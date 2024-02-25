صحيفة: إحراز تقدم مهم في اتجاه "صفقة مرحلية"

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الأسرى في باريس، اليوم الأحد، إنه تم إحراز تقدم مهم في اتجاه "صفقة مرحلية".وأضافت لصحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، بأن "المرونة" التي أظهرتها حركة حماس مكّن من وضع الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن في المرحلة الأولى، هدنة لنحو ستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 أسيراً محتجزين لدى حركة حماس.وقالت المصادر إن القضايا المعقدة ستتم مناقشتها في المرحلتين الثانية والثالثة من المخطط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضافت: "نعمل على اتفاق شامل ولكن على مراحل، المرحلة الأولى ستتم قبل شهر رمضان، أما المحادثات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة ستكتمل لاحقا وستتضمن القضايا المعقدة مثل عدد الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ونهاية الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة".وكان مجلس الحرب الإسرائيلي، قال إن وفداً إسرائيلياً غير رفيع المستوى سيغادر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات في قطر.