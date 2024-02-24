مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

سبعة شهداء في قصف إسرائيلي وسط رفح

سبعة شهداء في قصف إسرائيلي وسط رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، ظهر اليوم السبت، سبعة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين، يؤوي نازحين، من عائلات أبو حمرة، وأبو سلطان.

كما شن طيران الاحتلال غارة قرب الحدود المصرية في المدينة، التي نزح اليها أكثر من مليون ونصف المليون نازح من أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وسط أوضاع معيشية وانسانية غاية في الصعوبة.

وارتكبت قوات الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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