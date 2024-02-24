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شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: لم نُبلغ بإحراز أي تقدم بمفاوضات باريس ولسنا جزءاً منها

قيادي بحماس: لم نُبلغ بإحراز أي تقدم بمفاوضات باريس ولسنا جزءاً منها
جانب من آثار العدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، اليوم السبت، إن المباحثات التي تجرى في باريس، حول صفقة التبادل، هي محادثات مع الذات يجريها الاحتلال الإسرائيلي مع نفسه، و"حماس ليست جزءاً منها".

وأضاف في تصريح لقناة (العربي)، بأن "الحركة لم تُبلغ عن وجود تقدم، والإعلان عن هذا التقدم في ملف صفقة التبادل هي إعلان من طرف واحد".

وتابع شديد: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي استجابة لمطالبنا وتصريحات نتنياهو الذي يطل بها كل عدة أيام، تبعث برسائل واضحة بأن هذا العدو غير جدي بإبرام صفقة تبادل أو إحراز تقدم بشأنها".

وأردف القيادي في حماس: "لم نبلغ عن أي تقدم في المفاوضات كما يجري الحديث بذلك في وسائل الإعلام ونتنياهو لا يزال خلف جدار أهدافه السياسية".

يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية مطّلعة، بالتوصّل إلى اتفاق إطار جديد خلال محادثات باريس الرباعيّة الرامية إلى إبرام صفقة تبادل بين حكومة الاحتلال وحركة حماس. 

وأشارت المصادر وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إلى إحراز تقدّم في المحادثات قد تقود قريبًا إلى التوقيع على اتفاق.

وأضافت بأنّ المفاوضات لا ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً، فيما تلقت إسرائيل رسائل من الوسطاء مفادها أنّ حماس معنيّة بتقدّم المفاوضات.

وقال مصدر سياسيّ إنّ هناك تقدمًا في قضيّة إطلاق سراح الأسرى، لافتاً إلى انّه ستتمّ قريبًا مناقشةُ الأسماء أيضًا. 

ومع ذلك أكّد المصدر انّ كلّ شيء يمكن انْ يتغيّر نظرا لانّ المفاوضات تجري مع منظّمة "إرهابيّة"، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن يلتئم كابينيت الحرب مساء اليوم السبت، للاطّلاع على تقارير حول سيْر المحادثات.

وعاد الوفد الأمنيّ الإسرائيليّ المفاوض صباح اليوم من باريس بعد مشاركته في الاجتماعات الرباعيّة الرامية الى التوصّل لصفقة تبادل مع حركة حماس، على أنْ تُجرى مباحثات استكمالية. 

وقد التقى الوفد الاسرائيليّ الذي ضمّ رئيسيْ (موساد) وجهاز الأمن العام (شاباك)، بممثلي الدول الثلاث التي تتوسط مع حماس في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق اطاري يؤدي الى إطلاق سراح المختطفين. 

وأُفيد أن حماس قدّمت عدّة مطالب غير مقبولة على إسرائيل، تشمل عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم وانسحاب كافة قوات الجيش من تلك المنطقة.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، بأن محادثات باريس حول صفقة التبادل والهدنة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع وهناك طريق يجب قطعه.

وأفادت قناة (الجزيرة) نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل، إنه تم الاتفاق في باريس على خطوط عريضة جديدة.

وأضافت بأن "هناك تقدماً قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل".

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