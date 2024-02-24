إعلام إسرائيلي: إحراز تقدّم في محادثات باريس قد تقود قريبًا للتوقيع على اتفاق

أفادت مصادر إسرائيلية مطّلعة، بالتوصّل إلى اتفاق إطار جديد خلال محادثات باريس الرباعيّة الرامية إلى إبرام صفقة تبادل بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.





وأشارت المصادر وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إلى إحراز تقدّم في المحادثات قد تقود قريبًا إلى التوقيع على اتفاق.





وأضافت بأنّ المفاوضات لا ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً، فيما تلقت إسرائيل رسائل من الوسطاء مفادها أنّ حماس معنيّة بتقدّم المفاوضات.



وقال مصدر سياسيّ إنّ هناك تقدمًا في قضيّة إطلاق سراح الأسرى، لافتاً إلى انّه ستتمّ قريبًا مناقشةُ الأسماء أيضًا.





ومع ذلك أكّد المصدر انّ كلّ شيء يمكن انْ يتغيّر نظرا لانّ المفاوضات تجري مع منظّمة "إرهابيّة"، وفق تعبيره.





ومن المتوقع أن يلتئم كابينيت الحرب مساء اليوم السبت، للاطّلاع على تقارير حول سيْر المحادثات.



وعاد الوفد الأمنيّ الإسرائيليّ المفاوض صباح اليوم من باريس بعد مشاركته في الاجتماعات الرباعيّة الرامية الى التوصّل لصفقة تبادل مع حركة حماس، على أنْ تُجرى مباحثات استكمالية.





وقد التقى الوفد الاسرائيليّ الذي ضمّ رئيسيْ (موساد) وجهاز الأمن العام (شاباك)، بممثلي الدول الثلاث التي تتوسط مع حماس في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق اطاري يؤدي الى إطلاق سراح المختطفين.





وأُفيد أن حماس قدّمت عدّة مطالب غير مقبولة على إسرائيل، تشمل عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم وانسحاب كافة قوات الجيش من تلك المنطقة.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، بأن محادثات باريس حول صفقة التبادل والهدنة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع وهناك طريق يجب قطعه.



وأفادت قناة (الجزيرة) نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل، إنه تم الاتفاق في باريس على خطوط عريضة جديدة.



وأضافت بأن "هناك تقدماً قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل".



رام الله - دنيا الوطن