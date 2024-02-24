شؤون فلسطينية

أونروا: وصلنا إلى "حافة الانهيار"

أونروا: وصلنا إلى "حافة الانهيار"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.

جاء هذا في رسالة من المفوض العام إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، نشرها موقع الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح لازاريني أن قدرة الوكالة على الوفاء بالولاية الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 "أصبحت الآن مهددة بشكل خطير".

وقال المسؤول الأممي "أخشى أننا على حافة كارثة ضخمة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرا إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونبه كذلك إلى أن تفكيك الوكالة على المدى الطويل سينهي هذا الدور الذي تقوم به (أونروا) لتحقيق الاستقرار، "وهو دور معترف به على نطاق واسع، بما في ذلك من قِبل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين والمانحين الرئيسيين، باعتباره حيويا لحقوق وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أنه سيضعف احتمالات الانتقال والحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده".

وتطرق لازاريني إلى قرار محكمة العدل الدولية في سياق القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، قائلا إنه منذ صدور ذلك القرار "كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين" لاتهام (أونروا) بشكل مخادع، وتعطيل عملياتها والدعوة إلى تفكيكها.

وأشار المفوض العام لـ (أونروا) إلى أن دعوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق (أونروا) لا تتعلق بحياد الوكالة، بل تتعلق بتغيير المعايير السياسية القائمة منذ أمد بعيد للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة التي حددتها الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وقال “إنهم يسعون إلى القضاء على دور الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين والتي تمثل الشاهد على محنتهم المستمرة. إن ولاية (أونروا) تجسد الوعد بحل سياسي".

وقال لازاريني إن الأونروا تركت على مدى عقود وفي ظل ترتيبات يتعذر استمرارها، كوكالة إنسانية لملء الفراغ الناجم عن غياب السلام أو حتى عملية سلام.

وأشار إلى أن الجمعية العامة تواجه الآن قرارا أساسيا، وهو "هل سيتم محو ثوابت السلام للفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عرقلة ولاية (أونروا) ووقف تمويل الوكالة خارج أي اتفاق سياسي وبعيدا عن التشاور مع الفلسطينيين؟ أم أن لحظة الأزمة الكبرى هذه ستستخدم كمحفز للسلام؟".

وناشد المسؤول الأممي إيجاد حل يسد الفجوة بين ولاية (أونروا) وهيكلها التمويلي، الذي يعتمد على التبرعات التي تجعلها عرضة لاعتبارات سياسية أوسع نطاقا، كالتي تواجهها (أونروا) الآن، إذا اختارت الجمعية العامة الاستمرار في دعم الأونروا بما يخدم مصالح لاجئي فلسطين على أفضل وجه.

أخبار ذات صلة

أونروا: وصلنا إلى &quot;حافة الانهيار&quot;

أونروا: وصلنا إلى "حافة الانهيار"

مجازر إسرائيلية جديدة في القطاع.. وعدد الشهداء يقترب من 30 ألفاً

مجازر إسرائيلية جديدة في القطاع.. وعدد الشهداء يقترب من 30 ألفاً

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة نتنياهو بشأن &quot;اليوم التالي&quot; للحرب

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة نتنياهو بشأن "اليوم التالي" للحرب

&quot;دمج حماس في المنظمة&quot;.. دول عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي للحرب

"دمج حماس في المنظمة".. دول عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي للحرب

الرئيس البرازيلي: ما تفعله إسرائيل ليس حرباً بل إبادة جماعية

الرئيس البرازيلي: ما تفعله إسرائيل ليس حرباً بل إبادة جماعية

طالع بالصور.. أبرز المُقاتلات الإسرائيلية التي تشارك في العدوان على القطاع

طالع بالصور.. أبرز المُقاتلات الإسرائيلية التي تشارك في العدوان على القطاع

قناة إسرائيلية تكشف أبرز الخلافات في حوار باريس لإنجاز صفقة التبادل والهدنة

قناة إسرائيلية تكشف أبرز الخلافات في حوار باريس لإنجاز صفقة التبادل والهدنة

مسؤول إسرائيلي: هدفنا التوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان

مسؤول إسرائيلي: هدفنا التوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مجلس الحرب الإسرائيلي يصادق على إرسال وفد يتقدمه رئيس موساد للمشاركة بمباحثات باريس

مجلس الحرب الإسرائيلي يصادق على إرسال وفد يتقدمه رئيس موساد للمشاركة بمباحثات باريس

بالتعاون مع بريطانيا.. الأردن يقوم بإنزال جوي لتقديم مساعدات طبية في غزة

بالتعاون مع بريطانيا.. الأردن يقوم بإنزال جوي لتقديم مساعدات طبية في غزة

القدس: الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشاباً

القدس: الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشاباً

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إعلان بشأن طلبة المدارس الفلسطينيين الدارسين بفلسطين والعالقين في مصر

إعلان بشأن طلبة المدارس الفلسطينيين الدارسين بفلسطين والعالقين في مصر

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

97 شهيداً و132 إصابة في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

97 شهيداً و132 إصابة في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 7000 مواطن من الضفة منذ السابع من أكتوبر

هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 7000 مواطن من الضفة منذ السابع من أكتوبر

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق