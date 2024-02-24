إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة نتنياهو بشأن "اليوم التالي" للحرب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم رسمياً إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) تفاصيل خطة "اليوم التالي".وخطة "اليوم التالي" تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي بدأت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي "طوفان الأقصى".وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاء في وثيقة المقترح، إقامة منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة ما دامت توجد حاجة أمنية لذلك.وتتضمن الخطة سيطرة إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر، وتعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة في منع التهريب، بالإضافة إلى نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام.وتشمل الخطة إشراف إسرائيل عن عملية نزع السلاح، وسيطرة إسرائيل على أمن المنطقة الواقعة غربي الأردن بكاملها، بما في ذلك غلاف غزة (أرض، بحر، جو، الطيف).وفيما يتعلق بالإدارة المدنية للقطاع، فإن عناصر محلية ذات "خبرة إدارية" غير مرتبطة بالدول أو الجهات التي تدعم "الإرهاب" ولن تتلقى أموالاً منها ستتولى الأمر.وستعمل الخطة على مكافحة ما وصفته "الإرهاب" عبر اجتثاث فكر التطرّف من المؤسسات الدينية والتعليمية في غزة.كما تتضمن الخطة إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، واستبدال ذلك بوكالات دولية أخرى، فيما سيبدأ إعمار القطاع بعد نزع السلاح و"اجتثاث التطرف".