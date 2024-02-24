"دمج حماس في المنظمة".. دول عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي للحرب





وأضافت بأن الخطة تتضمن بنداً يقضي بدمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، فيما يضغط مبعوث للرئيس الأميركي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإجراء نقاش في الحكومة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.



في السياق، نقلت (القناة 12) عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن خطة نتنياهو بشأن ما بعد حرب غزة، "هدفها طمأنة واشنطن وعدم إغضاب بن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وبتسلائيل سموتريتش.





وكان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، بأن "نتنياهو يقدم أفكارا عن غزة وهو يدرك تماما أنها لن تنجح".

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تذكرها قولها، بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت إسرائيل بأن دولاً عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.