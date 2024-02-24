شؤون فلسطينية

طالع بالصور.. أبرز المُقاتلات الإسرائيلية التي تشارك في العدوان على القطاع

طالع بالصور.. أبرز المُقاتلات الإسرائيلية التي تشارك في العدوان على القطاع
طائرات أف 35I
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لأبرز المُقاتلات التي تشارك في العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق هذه الصور التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، فإن طائرات "أف 35"، و"أف 16"، من أبرز المقاتلات التي تشارك في العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وطائرة "أدير أف - 35I"، يبلغ طولها 15.7 متر، والارتفاع 4.38 متر، وأنواع الذخيرة (مدفع، صاروخا جو جو، أربع قنابل).

أما طائرة "باز أف -16I" فإن طولها يبلغ 14.93 متراً، والارتفاع 5.10 متراً.

وفيما يلي أبرز المقاتلات وصفاتها:






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