طالع بالصور.. أبرز المُقاتلات الإسرائيلية التي تشارك في العدوان على القطاع





ووفق هذه الصور التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، فإن طائرات "أف 35"، و"أف 16"، من أبرز المقاتلات التي تشارك في العدوان ضد الشعب الفلسطيني.





وطائرة "أدير أف - 35I"، يبلغ طولها 15.7 متر، والارتفاع 4.38 متر، وأنواع الذخيرة (مدفع، صاروخا جو جو، أربع قنابل).





أما طائرة "باز أف -16I" فإن طولها يبلغ 14.93 متراً، والارتفاع 5.10 متراً.





وفيما يلي أبرز المقاتلات وصفاتها:



















رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لأبرز المُقاتلات التي تشارك في العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.