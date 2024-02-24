قناة إسرائيلية تكشف أبرز الخلافات في حوار باريس لإنجاز صفقة التبادل والهدنة





ووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعارض مطلب حركة حماس بعودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم وانسحاب قوات الجيش من المنطقة، مما يسمح للحركة بالاستيلاء عليها مجدداً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأضافت بأن من بين القضايا الأخرى المختلف عليها هي حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ومدة الوقف لإطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.



كما تطالب حركة حماس إسرائيل أيضا بعدم تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.



ويترأس الوفد الإسرائيلي، دافيد برنياع، رئيس (موساد)، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.





ويشارك في القمة ايضًا رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.



رام الله - دنيا الوطنتتواصل في باريس اليوم السبت، الاجتماعات حول صفقة التبادل بين حكومة الاحتلال وحماس والهدنة في قطاع غزة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.